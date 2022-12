MPF exige que prefeituras encerrem apoio a não indígenas dentro da Terra Indígena Alto Rio Guamá

O Ministério Público Federal (MPF) está atuando para que prefeituras encerrem o apoio dado a famílias não indígenas dentro da Terra Indígena (TI) Alto Rio Guamá, no nordeste do Pará. O objetivo é proteger os direitos indígenas e facilitar o trabalho de retirada de não indígenas da área.

A retirada – chamada de desintrusão – já foi determinada pela Justiça Federal.

VISEU

Na sexta-feira, dia 16, foi firmado Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) para que o município de Viseu encerre, até o próximo dia 31, as atividades da escola municipal de ensino fundamental Antônio Alexandre da Silva, localizada na Vila Pedão.

A desmobilização das atividades da escola deve seguir planejamento feito pela prefeitura de Viseu, que prevê o remanejamento dos estudantes para escolas do município fora da TI e o oferecimento de transporte escolar.

Eventuais ajustes devem ser comunicados ao MPF e à Fundação Nacional do Índio (Funai).

GARRAFÃO DO NORTE

Em relação ao município de Garrafão do Norte, em novembro o MPF enviou recomendação à prefeitura e à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

O MPF recomendou que não seja prestado qualquer auxílio ou assessoramento a ocupantes irregulares da TI para realização de atividade agrícola ou agropecuária.

Em especial, foi recomendado que não sejam disponibilizados maquinários, como tratores.



Ilustração: Ascom/MPF