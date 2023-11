MPF inaugura nova embarcação para unidade de Marabá em visita técnica ao Pedral do Lourenço

O Ministério Público Federal (MPF) realizou duas audiências públicas e três reuniões complementares para discutir os impactos da derrocagem do Pedral de Lourenço, no rio Tocantins. A agilidade de atuação do órgão só foi possível graças ao uso de nova embarcação destinada à unidade do órgão em Marabá, no Pará.

As embarcações, que na prática funcionam como escritórios de representação fluvial, têm auxiliado o MPF no atendimento a comunidades tradicionais e povos indígenas na Amazônia, cujo acesso depende de transporte aquático, especialmente em períodos de chuva.

O procurador da República e coordenador da Procuradoria da República em Marabá, Rafael Martins da Silva, destacou que a entrega do barco àquela unidade inaugura uma nova fase na atuação finalística do MPF no Pará. “O transporte pelo modal fluvial é uma realidade dos povos da Amazônia e, por isso, muitas localidades não são acessíveis de carro ou possuem sérias restrições de acesso, sobretudo no período chuvoso. Com a disponibilidade dos barcos, os procuradores que atuam nas regiões sul e sudeste do Pará passam, assim, a ter mais uma forma de transporte e de acesso a essas comunidades”, destacou.

PEDRAL DO LOURENÇO

Possuindo cerca de 43 km de extensão, o Pedral de Lourenço é uma formação rochosa no Rio Tocantins que aflora durante o período de estiagem, impedindo a navegação de embarcações de maior A imagem mostra um grande afloramento rochoso no meio de um rio. As águas parecem tranquilas e há várias rochas menores ao redor da formação principal. O céu acima está parcialmente nublado com nuvens brancas e cinzas, e há uma paisagem aberta ao fundo com o que parece ser vegetação rasteira ou uma área de terra seca.porte. A derrocagem do pedral é uma das obras previstas para a construção da hidrovia Araguaia-Tocantins que, para especialistas, poderá causar sérios impactos ambientais. As comunidades mais afetadas serão as ribeirinhas, que dependem exclusivamente da pesca local para sobrevivência.

No último dia 22 de novembro, o MPF se reuniu com membros de uma dessas comunidades, a Vila Tauiry, em Itupiranga, próximo ao Pedral do Lourenço. Após ouvi-los, visitou as composições rochosas sendo guiados pelo presidente da Associação das Comunidades Ribeirinhas do Pedral do Lourenço (Acrevita) e morador da Vila Tauiry, Ronaldo Macena.

Imagens: Comunicação MPF/Divulgação