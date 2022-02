MPF pede explicações da Seme de Santarém sobre descumprimento de portaria

O Ministério Público Federal (MPF) enviou ofício na última segunda-feira, 14, à secretária de Educação e Desporto de Santarém (PA), Maria José Maia da Silva, para que se manifeste, dentro de 48 horas, sobre denúncia apresentada por indígenas ao MPF. Segundo a denúncia, a Secretaria Municipal de Educação e Desporto (Semed) estaria descumprindo portaria e compromissos recentes que estabeleciam prioridade para servidores indígenas na ocupação de vagas em escolas indígenas.

A denúncia foi apresentada ao MPF na última sexta-feira, 11, pelo povo indígena Borari de Alter do Chão, Curucuruí e Caranã em conjunto com o Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns sobre a lotação dos professores das escolas indígenas localizadas na aldeia Alter do Chão.



VIOLAÇÃO RECORRENTE

Os indígenas destacaram que é recorrente o descumprimento de portaria da Semed e de compromissos do município com os indígenas que garantiam o respeito à priorização das vagas a servidores indígenas.

