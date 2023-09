MPF realiza diligência para apurar incêndio no Hospital Municipal de Santarém

O Ministério Público Federal realizou na terça-feira, 12, diligência para apuração de eventual lesão ao erário em decorrência do incêndio ocorrido na madrugada daquele dia no Hospital Municipal de Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas.

Durante a apuração no local dos fatos, identificou-se que a área afetada é aquela que, recentemente, fora objeto de obra de reforma com recursos da União no valor de R$ 1 milhão. O montante foi consolidado após reprogramações aceitas pelo agente financeiro.

A equipe de diligência, composta por um procurador da República e três servidores, foi recebida por secretários do município de Santarém e realizou registros fotográficos e a coleta de entrevistas de quatro pessoas, com o objetivo de compreender os motivos que ocasionaram as chamas.

Gilberto Batista Naves Filho, procurador da República titular da apuração, participou ainda de reuniões com o Ministério Público do Estado do Pará e a Secretaria Estadual de Saúde do Pará. Ele está comprometido na elucidação dos fatos. Para o procurador, “é necessária apuração célere e objetiva, inclusive para avaliar a adoção de medidas que mitiguem o risco de eventos similares no futuro”.

O relatório da diligência está em confecção. Na continuidade das apurações, poderá ocorrer a coleta de depoimentos adicionais e a juntada de documentos. Ao final, serão avaliadas as medidas administrativas e judiciais eventualmente cabíveis.

Na madrugada do incêndio, equipes médicas e demais funcionários, além de vizinhos e voluntários agiram rápido para retirar os pacientes que se encontravam no local. Alguns ainda inalaram fumaça, mas todos passam bem, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém – SEMSA. Posteriormente, o hospital foi evacuado e os pacientes distribuídos nos outros hospitais da Grande Santarém.

A perícia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará está encarregada de periciar o local e descobrir as causas do incidente.

Imagem: MPF