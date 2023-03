MPF recomenda elaboração de cronograma para transferência de ações de saúde do Programa Parakanã para a Sesai

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou às instituições responsáveis que elaborem um cronograma conjunto de elaboração de plano de transição para que a responsabilidade pelas ações de saúde na Terra Indígena (TI) Parakanã, no Pará, seja transferida para a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde.

Atualmente, o atendimento à saúde na TI ainda é feito pelo Programa Parakanã, iniciativa inaugurada no fim dos anos 1980 para reduzir os impactos provocados aos indígenas pela construção da hidrelétrica de Tucuruí.

O programa é gerenciado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), com financiamento da empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte), responsável pela hidrelétrica.



A proposta de transferência das ações de saúde do Programa Parakanã para a Sesai está em discussão desde 2014, sem sucesso. Ainda não há plano de trabalho para a execução adequada dessa transição e não há a participação de indígenas nesse processo, destaca o MPF na recomendação.



A recomendação do MPF foi encaminhada à Sesai, ao Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins, às coordenadorias de Acompanhamento de Saúde Indígena e de Índios Isolados e de Recente Contato – ambas da Funai – e à gerência administrativa do Programa Parakanã.



O que o MPF recomendou que o plano de transição deve prever o cronograma, com prazos e metas compatíveis com o tempo restante de vigência do Programa Parakanã; definição clara das responsabilidades e coordenação estratégica, com o estabelecimento de pontos focais, nos planos nacional, regional e local; retomada das atividades do grupo de trabalho, com reuniões ordinárias de periodicidade mínima mensal; participação efetiva e qualificada dos indígenas em todos os processos decisórios relativos à transição, por meio de oficinas ou outros eventos nas próprias aldeias; participação, nas reuniões periódicas, dos demais órgãos de saúde municipais e estadual atuantes no âmbito da TI Parakanã; a criação de um polo-base para a TI Parakanã, instituição de conselho local de saúde indígena e a concessão de voz e voto para indígena Parakanã no Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi); e o reforço imediato do número de profissionais de saúde na TI Parakanã e da infraestrutura correspondente (veículos, combustível e material) ao incremento do atendimento da saúde básica pela Sesai.



Imagem: Arte por Creative_hat, via Freepik