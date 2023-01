MPF recomenda providências para que terreno da União em Santarém (PA) seja retirado do abandono

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à Superintendência do Patrimônio da União (SPU) no Pará que sejam tomadas medidas para tirar do estado de abandono um terreno da União em Santarém, no oeste do Estado. A recomendação foi expedida na quarta-feira, 25.

A área fica no bairro Interventoria, entre as avenidas Turiano Meira, Curuá-Una, Haroldo Veloso e Castelo Branco. O local foi tomado por mato e virou foco de queimadas e de descarte de lixo, além de estar sendo utilizado irregularmente para a instalação de outdoors, entre outras ilegalidades.



O MPF recomendou que a SPU adote providências para: limpeza integral do terreno, com a devida retirada e destinação dos resíduos sólidos do local, inclusive dos outdoors que eventualmente estejam na área da União sem autorização legal; construção de muro de cercamento da área, conforme determina o Código de Posturas do município, que prevê multas e outras penalidades em caso de descumprimento das obrigações; estabelecimento de um cronograma de manutenção do espaço, com intervalo não superior a 60 dias entre uma limpeza e outra, para evitar o crescimento desordenado do mato, o acúmulo de lixo no local e o uso da área para fins ilícitos.

REQUISIÇÃO À SEMMA

Sobre esse tema, também esta semana o MPF enviou ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Santarém.



O MPF requisitou informações à Semma sobre se houve pedido de autorização para instalação de outdoors na área e se a secretaria atendeu eventuais pedidos desse tipo.

Se tiverem sido concedidas autorizações, o MPF pede cópias delas e informações sobre qual foi a base legal utilizada.



Se não tiverem sido expedidas licenças, o MPF requisita informações sobre possível omissão da Semma em remover os outdoors e aplicar medidas punitivas aos infratores.

Imagem: MPF