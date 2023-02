MPF recomenda que Dnit coloque em funcionamento o terminal hidroviário de Mosqueiro

O Ministério Público Federal – MPF recomendou ontem, segunda-feira, 06, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, que o terminal hidroviário de Mosqueiro, em Belém (PA), seja colocado em funcionamento. Após quase sete anos do início das obras, há a indicação de que elas estão concluídas e, mesmo assim, ainda não estão sendo utilizadas, registra investigação do MPF. A falta de utilização potencializa a deterioração do espaço, destaca a instituição.

O MPF também cita relatório apresentado pelo DNIT em abril do ano passado que já apontava um patamar de mais de 99% de execução dos serviços das obras. Também é citado parecer da Capitania dos Portos em que a Marinha informa não se opor ao projeto.

O procurador da República Alan Rogério Mansur Silva, autor da recomendação, registra que o MPF atua no caso desde 2015, quando moradores do distrito solicitaram investigação.

A instituição vem acompanhando o transcorrer da licitação e da execução da obra, tanto por meio da análise de dados e documentos como por meio de vistorias técnicas na obra.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar