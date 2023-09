MPF vai debater demandas e providências para atender à população de rua em Santarém

O Ministério Público Federal (MPF) agendou reunião para o próximo dia 28 de setembro com movimentos sociais em Santarém, no oeste do Pará, e municípios próximos para colher demandas diversas e encaminhar providências para atendimento à população em situação de rua. A reunião, que ocorrerá na sede do MPF em Santarém, a partir das 9h, contará com transmissão por videoconferência por meio do link www.mpf.mp.br/pa/debate . A participação é aberta a todas as pessoas interessadas em discutir o assunto.

O objetivo do encontro é verificar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que os estados, o Distrito Federal e os municípios passem a observar, imediatamente e independentemente de adesão formal, as diretrizes do Decreto Federal nº 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua. A decisão foi proferida no curso da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 976.

De acordo com a decisão, estados e municípios também devem efetivar medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua dentro dos abrigos institucionais existentes, inclusive com apoio para seus animais. Além disso, devem proibir o recolhimento forçado de bens e pertences, a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua e o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra essa população.

A Política Nacional para a População em Situação de Rua contou com a adesão, até 2020, de apenas cinco estados e 15 municípios.

AGENDA

Reunião com movimentos sociais para buscar soluções dentro da Política Nacional para a População em Situação de Rua

Onde: Sede do Ministério Público Federal em Santarém, na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 915, no Bairro da Interventoria

Quando: 28 de setembro de 2023, às 9h

Quem participa: todas as pessoas interessadas podem participar

Como participar: não há necessidade de inscrição prévia. Basta comparecer na sede do MPF em Santarém no dia e horário do evento.

Transmissão por videoconferência: www.mpf.mp.br/pa/debate (o link será redirecionado para a sala de transmissão será ativado no dia e horário do evento)

Ilustração: MPF