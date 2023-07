MPF vai sediar evento voltado à luta dos povos de matriz africana em Belém

O Ministério Público Federal (MPF) vai receber, na sede da instituição em Belém, o primeiro dia do seminário “Na Roda dos Orixás: Luta dos Povos de Matriz Africana no Pará”. O evento é promovido pela Associação dos Filhos e Amigos do Ilê (Afaia), em homenagem aos 36 anos de existência da associação.

A programação busca expandir os conhecimentos e saberes sobre a cultura africana, de maneira inclusiva e interativa. Então, nestas quinta, sexta e sábado (6, 7 e 8) a Afaia vai conduzir rodas de conversa, troca de experiências e momentos de interação e lazer.

Na quinta-feira, 06, será realizada uma roda de diálogo com o tema “Racismo Religioso e Políticas Públicas para Povos Tradicionais de Matriz Africana (POTMAS)”, no auditório do prédio-sede da Procuradoria da República no Pará (PR/PA), em Belém, a partir das 15h. Quem tiver interesse em participar da atividade, pode se inscrever gratuitamente pelo Googleforms, tendo direito a certificado.

Já na sexta-feira, 07, haverá a realização de outras duas rodas de diálogos: “Questão de Gênero que envolvem o Axé”, às 9h da manhã; e “Um candomblé para o futuro”, às 14h. Os eventos desse dia serão na Casa da Linguagem, localizada na Av. Nazaré, nº 31.

Por fim, no sábado, 08, vai ter roda de samba, feijoada e muito axé na “Feirinha Afro e Exposição”, a partir das 12h, na sede da Afaia, localizada no Conjunto Maguarí, Alameda Ns 24, nº 86. Para participar da programação desse dia, basta adquirir seu ingresso no valor de R$ 15, pelo pix: dodoyaster@gmail.com. Quem garantir a participação com antecedência concorre ainda a um cooler cheio de cerveja Heineken.

