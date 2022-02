MPPA pede o cancelamento de todas as festas de carnaval em Icoaraci

Em função do aumento dos números de casos da Covid-19 no estado, o Ministério Público expediu Recomendação á Fundação Cultural do Município de Belém ( Fumbel), á Agencia Distrital de Icoaraci e a Administração Regional de Outeiro para cancelarem as festas de carnaval por causa da covid-19. A medida foi solicitada por meio da Promotora de Justiça de Icoaraci, Sinara de Bruyne.

O Ministério Público vem atuando arduamente para promover mecanismo de controle na saúde pública. Alguns municípios já se manifestaram sobre o cancelamento de festas, tanto as promovidas pela gestão, quanto as comemorações privadas, por recomendação do MPPPA.

O pedido foi acionado para que os órgãos do Distritos de Icoaraci e Outeiro possam atender o Procedimento Administrativo em forma de Recomendação. Os órgãos tem o prazo de dez dias úteis para que adotem as medidas necessárias e desautorizem qualquer desfile de blocos em ambiente aberto ou festas carnavalescas em espaços fechados e privados.

De acordo com a promotoria de justiça de Icoaraci é “dever do poder Público Municipal de garantir a saúde da população, com a manutenção do isolamento social e demais medidas restritivas de segurança”.

Foto: Agência Belém (Bloco Rabo do Peru – Icoaraci)