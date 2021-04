MPPA pede vistoria em obras na cobertura do ex-deputado Luiz Sefer

Moradores do empreendimento denunciaram a obra. Seurb informou que obra não possui alvará, mas autorização foi solicitada em novembro de 2020.

O Ministério Público do Pará solicitou, nesta quinta-feira (22), à Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) que seja feita uma vistoria técnica e análise de segurança em uma obra que está sendo feita no Condomínio Edifício Aquarius, no bairro Umarizal.

Moradores denunciaram que o ex-deputado Luiz Sefer e seu filho, o deputado estadual Gustavo Sefer, estão construindo mais um pavimento na cobertura do edifício. A construção não está na planta original do empreendimento. G1 tentou entrar em contato com a assessoria da família Sefer e aguarda posicionamento.

O promotor de Justiça Raimundo de Jesus Coelho de Moraes pede também manifestação técnica sobre a segurança estrutural e possíveis riscos causados pela obra e os documentos sobre a situação do prédio antes da reforma, procedimentos atuais e das implicações da obra ao edifício.

“A obra gera preocupação pois a estrutura não inclui mais um andar em seu projeto e já estaria no limite e com sua capacidade de carga esgotada, em razão de problema anterior de cálculo causado pelas piscinas construídas em cada pavimento”, explicou.

Moraes disse ainda que o que deve ser feito agora é uma avaliação da segurança do local, pois a nova obra pode comprometer a estrutura do prédio e causar grandes prejuízos.

“Essa etapa é uma verificação, para ver se a prefeitura e o condomínio autorizaram. Caso haja risco efetivo e haja licença, a Prefeitura precisa rever o procedimento. Caso não haja autorização, a Prefeitura precisa embargar a obra”, finalizou.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém (Seurb) informou que após vistoria técnica foi verificado que a obra do Edifício Aquarius não possui Alvará de construção. A direção da Seurb disse ainda que está ciente da situação e tomando todas as providências cabíveis com base na legislação vigente. O pedido de alvará à Seurb foi protocolado em 25 de novembro de 2020, assinado pelo deputado estadual Gustavo Bemerguy Sefer.