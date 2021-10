MPPA promove operação “Bangkok” em Tailândia

Uma força-tarefa do Ministério Público Estadual cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura de Tailândia, nordeste do Pará. Entre os cinco alvos, está o prefeito Paulo Liberte (MDB). A operação “Bangkok” também cumpriu dois mandados em Marabá, sudeste do estado.

A ordem judicial foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A ação derivada de investigação que tem como objeto diversas licitações e cartas convites realizadas pela prefeitura de Tailândia. Foram apreendidos nesses locais documentos, HDs, dinheiro em espécie e armas de fogo.

Participaram da operação promotores de Justiça com delegação especial da Procuradoria-Geral de Justiça para atuar em seu nome, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI) e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO).

https://fb.watch/8vfOqNigAg/

Fonte: Portal Tailândia