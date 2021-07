MPPA propõe ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal

Lei municipal criou cargos em comissão na área jurídica que deveriam ser exercidos por servidores de carreira

A Assessoria Especial para atuar no Controle da Constitucionalidade, instituída pela Procuradoria-Geral de Justiça para funcionar como órgão de assessoramento da instituição para o controle constitucional de atos normativos e legislativos, e que tem a frente o promotor de Justiça Frederico Antônio Lima de Oliveira, já analisou e entregou os primeiros pareceres que originaram peças jurídicas protocoladas junto à Justiça estadual. A designação de uma assessoria ou unidade com essa atuação é um dos itens das metas de gestão do procurador-geral de Justiça, César Mattar Júnior.

Como um dos resultados recentes da designação de uma assessoria especializada para atuar no controle de constitucionalidade, foi entregue parecer pelo promotor de Justiça Frederico Oliveira, que resultou em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), promovida pela Procuradoria-Geral de Justiça no último dia 24 de junho, requerendo a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade material das disposições da Lei Municipal nº 5.119/2017, do Município de Igarapé-Miri.

A Adin de Igarapé-Miri (Processo nº 0805873-49.2021.8.14.0000)

Conforme relatado na Ação Direta de Inconstitucionalidade o Município de Igarapé-Miri criou cargos comissionados na estrutura da Prefeitura, por meio da Lei Municipal nº. 5.119/2017, onde foi criado cargo em comissão de Procurador Geral do Município, bem como de assessor jurídico, apesar de corresponder à função técnica de advocacia pública de carreira.

A ação discorre que, segundo a boa doutrina e jurisprudência dominante, cargos com essa atribuição devem ser preenchidos por concurso público em obediência ao artigo 37 da CF e artigo 34 da Constituição do Estado do Pará.

Após apresentar as razões de fato e de direito para deferimento da Adin, o Ministério Público do Estado requer ao Poder Judiciário que reconheça a situação de patente violação do sistema constitucional, configurada pelo exercício das funções do cargo de Procurador Municipal ou Advogado Público Municipal por servidores não efetivos.

Com isso foi requerida pelo MPPA a procedência da ação direta para declarar a inconstitucionalidade material da Lei Municipal nº 5.119/2017.



Fonte: MPPA / Assessoria de Comunicação