MPPA realiza na Praça Brasil Ação de Bem Estar e Direito Animal

Neste sábado (11), o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Centro de Apoio Operacional Ambiental, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), UFRA e Polícia Militar, realizará uma Ação Pet com feira de adoção de cães e gatos na Praça Brasil, das 7h30 ás 11h30.

A iniciativa faz parte da Articulação “Sustentabilidade em Rede” para a semana do meio ambiente da justiça Verde e tem como objetivo estimular e promover o equilíbrio da proteção ambiental com ações integradas de posse responsável e bem estar animal.

Durante a ação, também será realizado serviços de vacinação antirrábica, orientação sobre posse responsável e identificação de animais através do uso de dispositivos eletrônicos (microchips).

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mais de 30 milhões de animais abandonados no brasil, entre cães e gatos. Estimasse que em Belém, existam cerca de 200 mil animais, entre cães e gatos. Destes, 40 mil estão abandonados, circulando em vias públicas, feiras, escolas, hospitais, entre outros locais. Isso mostra a importância de fortalecer parcerias institucionais com os órgãos estaduais, municipais e federais para coibir maus-tratos contra animais, que são recorrentes.

