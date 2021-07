MPPA vai realizar concurso para 61 cargos de promotor de justiça

O Colégio de Procuradores de Justiça aprovou na última segunda-feira (5), à unanimidade, a realização do concurso público para membros do Ministério Público do Estado. A previsão é de 61 vagas para o cargo de Promotor de Justiça.

A aprovação dá início ao processo licitatório para a contratação de empresa para realização do Certame. A sessão foi presidida pelo procurador-geral de Justiça, César Mattar Júnior.



O último concurso para membros realizado foi o 12º Concurso Público de Ingresso na Carreira do MP, que expirou em 29 de maio de 2019.

O concurso está previsto no Plano de gestão do procurador-geral de Justiça César Mattar Júnior e segue as exigências da Lei Complementar 173/2020.

Fonte: O Estado Net