MPT ajuíza ação pública contra a Globo por denúncias de assédio

Uma ação civil pública contra a Globo foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O processo é motivado por denúncias de assédio sexual que envolvem o ex-diretor do departamento de humor da emissora, Marcius Melhem. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo.

A emissora responderá por suposta omissão sobre os acontecimentos relatados pelas 13 vítimas. Atrizes e roteiristas integraram a denúncia coletiva que levou o MPT a iniciar uma investigação.

Depois que os depoimentos foram colhidos, o inquérito foi concluído e surgiu a ação apresentada ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.

No inquérito, o MPT teria citado que as autoras das denúncias ficaram “desanimadas com a postura da empresa (Globo), que ainda se mostra de certa forma conivente ao demorar em tomar providências contra esse tipo de assédio moral e sexual”.

A Globo disse que desconhece a ação. O caso corre em segredo de Justiça.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/TV Globo