MPT PA-AP reabre inscrições para Processo Seletivo de Estágio

Oportunidade é voltada para estudantes dos cursos de Direito, Jornalismo, Publicidade, Biblioteconomia, Administração e Tecnologia da Informação. O novo prazo segue até o dia 16 de agosto.

O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT) reabriu as inscrições para o Processo Seletivo de Estágio 2021. O novo prazo segue até o dia 16 de agosto. A oportunidade é destinada ao preenchimento de vagas e formação do quadro de reserva de estagiários dos cursos de Administração/Gestão Pública, Biblioteconomia, Direito, Jornalismo, Publicidade/Propaganda e Tecnologia da Informação. As vagas são direcionadas para atuação na sede do órgão em Belém e nas Procuradorias do Trabalho de Marabá, Santarém e Macapá (AP).

A data de aplicação dos exames também sofreu alteração. Para os alunos de Direito será no dia 26/08, e para os candidatos dos demais cursos no dia 27/08, pela plataforma LimeSurvey, com início às 10h. As provas serão compostas por questões objetivas, de múltipla escolha, para todos os cursos, com conteúdo específico e língua portuguesa. Para Direito, Jornalismo e Publicidade e Propaganda haverá ainda uma questão subjetiva, conforme previsto no edital de abertura.

O candidato deverá realizar a pré-inscrição no site do MPT PA-AP. A confirmação só será obtida após o envio, de forma digitalizada, dos documentos listados no edital. O material deve estar, preferencialmente, em um único arquivo em formato PDF que não ultrapasse o tamanho total de 1Mb. Após o encerramento, uma lista provisória de inscrições homologadas será divulgada no site da instituição.

A jornada de estágio é de 4 horas diárias, 20 semanais, com concessão de bolsa no valor de R$ 850,00 mensais mais auxílio-transporte de R$7,00 por dia estagiado. O Processo Seletivo terá validade de 12 meses, a contar da data de divulgação do resultado final da seleção, podendo ser prorrogado por igual período no interesse da administração.

Clique aqui para ver os editais e fazer a sua inscrição.

