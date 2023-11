MRN apresenta ações de restauração ecológica em evento na capital mineira

Na última segunda-feira, 30/10, a cidade de Belo Horizonte foi palco do evento “Benchmarking Coletivo ESG”, organizado pelo movimento Women in Mining Brasil (WIM) Mulheres na Mineração Brasil, em tradução livre, que promoveu a troca de experiências de empresas do setor e o compartilhamento de ações bem-sucedidas ligadas ao conceito de ESG (Environmental, Social, Governance. Meio Ambiente, Social e Governança em tradução livre). Um dos destaques da programação foi a participação especial da Analista Ambiental da Mineração Rio do Norte (MRN), Talita Godinho Bezerra, que compartilhou ações referentes ao compromisso da empresa com a restauração ecológica das florestas onde atua.



Durante o evento, a Analista Ambiental da MRN apresentou ao público presente o tema “MRN: 44 anos de restauração ecológica na Amazônia”. Esse compromisso da MRN se traduz em uma série de iniciativas focadas no reflorestamento das áreas onde houve a extração da bauxita, tão logo a lavra termine. Essa abordagem reflete o compromisso da MRN com uma mineração responsável.



“Sinto-me extremamente orgulhosa de fazer parte de uma organização comprometida com práticas sustentáveis de mineração na Amazônia. Esse evento proporcionou uma oportunidade valiosa para mostrarmos para as outras empresas e sociedade os nossos esforços e experiências na restauração ecológica das áreas mineradas. Destaco também que foi importante para reforçar o compromisso da MRN com a responsabilidade social”, afirma Talita.

O evento reuniu ainda profissionais que abordaram outras linhas da tríade ESG e seu processo de implantação nas empresas e sustentabilidade na indústria da mineração. O movimento WIM, fundado em 2019, tem como missão central ampliar e fortalecer a participação das mulheres no setor mineral.

Imagens: Divulgação