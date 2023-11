MRN é agraciada com o título de “Amigo da Marinha”

A Mineração Rio do Norte (MRN) foi agraciada com o título honorífico de “Amigo da Marinha”, em solenidade realizada pelo Comando do 4º Distrito Naval, nesta semana, em Belém (PA). A empresa recebeu a honraria por sua constante colaboração ao setor marítimo e à “economia azul”, por meio de suas ações de sustentabilidade ambiental e ecológica dos espaços marinhos, especialmente na região Oeste do Pará.

O gerente do Departamento de Operações do Porto, Paulo Maretti, igualmente agraciado, participou do evento representando a empresa. Ele destacou a importância da homenagem, que serve para reforçar a parceria com a Marinha do Brasil e o comprometimento da MRN e de seus empregados com o desenvolvimento social, ambiental e econômico da região em que atuam.

A “Medalha Amigo da Marinha” foi criada em agosto de 1966, como uma forma de reconhecer personalidades que contribuem para o fortalecimento da imagem da Marinha do Brasil perante a sociedade civil.

Imagens: Divulgação