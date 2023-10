MRN investe em integração entre as diversas áreas para conquistar bons resultados

Promover o engajamento, incentivar a criatividade nas múltiplas áreas e fortalecer os pilares da empresa foram os principais objetivos da Semana de Excelência, realizada pela Mineração Rio do Norte (MRN) entre os dias 25 e 29 de setembro, em Porto Trombetas, no Oeste do Pará. Depois de 5 anos sem ser realizada, a atividade voltou com gás total para potencializar a sinergia entre os empregados e empregadas próprios e de empresas contratadas.



Foram 5 dias de palestras, trocas de conhecimento, atividades lúdicas, teatro empresarial, exposição de produtos e serviços, inovações e criatividade de todas as áreas. Em um dos eventos de campo destinados às empresas e empegados contratados, o gerente-geral de Segurança no Trabalho da MRN, Flavio Trioschi, destacou:



“A segurança sempre foi um valor para a MRN e a evolução deve ser constante. Nesse sentido, queremos reforçar o conceito de melhoria contínua, que já existe na mineração. Empoderar e desafiar a cada empregado independente da sua atividade ou profissão a ser melhor a cada dia e assim continuar avançando nas ações de segurança, saúde, meio ambiente, qualidade e na correta utilização dos ativos e dos recursos”, explica o gestor.



Além de integrar a equipe, a realização da Semana de Excelência é uma estratégia da MRN para obter bons resultados. “A integração de todas as áreas da empresa permite que funcionários de diferentes departamentos se conheçam pessoalmente, melhorando a comunicação e promovendo um ambiente de colaboração mais eficaz. Isso contribui também para soluções mais criativas e uma resolução mais rápida para as eventualidades, à medida em que as equipes aprendem a trabalhar juntas”, destaca Wvagno Ferreira, gerente-geral de Gestão, Desempenho e Riscos da MRN.



A programação da Semana de Excelência englobou a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho na Mineração (SIPATMIN) e contou com diversas atividades, entre elas apresentações teatrais reforçando a importância da prevenção de acidentes, doenças, Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), tabagismo e alcoolismo, além de assédio moral, sexual e discriminação no ambiente de trabalho.



Uma das palestras que chamou bastante a atenção dos empregados e empregadas foi “Autoconhecimento à Excelência: O Poder da Autoliderança”, ministrada pelo gerente de Departamento de Pré-Suprimentos da MRN, Victor de Almeida Moreira. “Líderes formam outros líderes. A liderança só pode ser ensinada por meio do exemplo e não pela autoridade. Por isso, investir em capacitação contínua dos líderes atuais e fomentar processos e programas de mentorias para todos os empregados e empregadas vai potencializar a capacidade de liderança em todos os níveis da organização”, reforça o gestor, que destaca que a aptidão para o aprendizado contínuo em um mundo em constante transformação é crucial.

TALENTOS DESPERTADOS

Além das palestras, a programação contou com a Feira de Excelência, repleta de apresentações teatrais, espaços interativos, barracas de alimentação e apresentação de paródias. No espaço, os empregados e empregadas mostraram que sabem unir talento musical ao compromisso com a segurança.



O ápice da programação foi a premiação das equipes de Círculos de Controle da Qualidade (CCQ). Ao todo, 76 grupos, formados por 450 empregados e empregadas, participaram ativamente da programação. Este ano, houve duas categorias: Kaizen e PDCA, que são metodologias de melhoria contínua de processos utilizadas nas grandes corporações.



O 1º lugar no Kaizen foi da equipe “A todo vapor”, que propôs a “Melhoria no Pátio troca de turno Monte Branco”. Líder da equipe vencedora, Yury Estouco Rodrigues reforça a importância do engajamento de todos para melhorar diariamente as operações da empresa. “Essa premiação simboliza a excelência na contribuição para a melhoria em nossos processos, a eficiência operacional. É fundamental e altamente benéfico para nós, empregados, pois nos sentimos valorizados e reconhecidos por nossa contribuição para buscar o melhor para a empresa e para nós, operadores”, explica.



O gestor do time vencedor também reforça a importância da segurança para além das operações e ferramentas administrativas. “Eu, como gestor, prezo por criar um ambiente de trabalho onde todas as ideias sejam válidas e todos se sintam seguros para opinar. É Importante que o ambiente de trabalho seja de parceria mútua, onde todos se sintam à vontade para dar suas ideias e sejam valorizados pelo seu trabalho”, sintetiza Eduardo Godoy, gerente do Departamento Operação de Mina.



Na categoria PDCA, o 1º lugar foi da equipe MEI, com o projeto “Dispositivo para Instalação e Remoção Conjunto Motriz das Escavadeira”. O líder da equipe comemora a conquista. “É muito gratificante estar na liderança da equipe formada por Alessandro Soares, Adelson Costa, Antônio Cleon, Allan Damião, Márcio Galúcio e Thiago Brandão. Sou apenas um maestro que está sempre procurando fazer a equipe ficar no trilho certo. Essa ferramenta da qualidade da empresa traz ganhos significativos para os empregados porque os projetos inovadores já são implantados nas áreas e facilitam muito o dia a dia dos empregados na execução de suas tarefas”, explica Ronildo Marinho Costa, eletricista com 15 anos de empresa.



Fred Jozair, gerente técnico da Seção de Manutenção de Equipamento, Carregadeira e Infraestrutura (GRDB), explica que a valorização dos empregados é fundamental na MRN. “Incentivar de forma incisiva o time para buscar a melhoria contínua todo tempo e o tempo todo, garantido que o processo seja internalizado por todos os membros dos grupos. Outro ponto importante é mantermos a chama sempre acesa das ações. O sentimento de estar no pódio como campeão de um evento de tamanha magnitude para MRN nos traz a sensação do dever cumprindo”, sintetiza.



A Semana de Excelência contou com presença maciça dos empregados e empregadas da MRN e de suas contratadas, com a adesão aos seminários, aos projetos e todas as atividades propostas “O objetivo de integração de vários eventos em uma só semana foi alcançado com muito engajamento, reconhecimento e, acima de tudo, o propósito de fazer sempre o melhor, de buscar a excelência em tudo que realizamos na MRN”, resume Sônia Patrícia, coordenadora geral do evento.

Imagens: Divulgação