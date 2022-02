Mrs. Sri Lanka perde título após acusações contra Mrs. Universo

Pushpika De Silva acusou os organizadores do concurso de corrupção e disse que foi boicotada pelo júri e pela própria equipe em Las Vegas

Colombo, Sri Lanka | A Mrs. Sri Lanka perdeu seu título depois de ter acusado o concurso de beleza americano Mrs. Universo de corrupção, informaram os organizadores do concurso no país asiático nesta quarta-feira (9). Eles atribuíram as acusações da modelo ao fato de ela não ter ganhado a competição nos Estados Unidos.

As duras acusações lançadas por Pushpika De Silva mancharam “a reputação do Sri Lanka no mundo”, explicou em um comunicado o organizador local do concurso, anunciando que ‘Mrs. Sri Lanka’ perdeu seu título por causa disso.

O concurso “Mrs. Universo”, estritamente reservado a mulheres casadas, foi vencido no mês passado em Las Vegas pela americana Shaylyn Ford.

En uma série de mensagens nas redes sociais, De Silva culpou o júri do concurso de ter se deixado influenciar por não declará-la ‘Mrs Universo’. Também acusou membros de sua equipe em Las Vegas de prejudicar suas chances para obter esse título.

Pushpika De Silva já havia chamado a atenção midiática em abril passado quando, depois de obter o título de ‘Mrs. Sri Lanka’ 2021 em Colombo, Caroline Jurie, sua antecessora, coroada em 2020, retirou violentamente sua coroa, por considerar que não a merecia.

(crédito: AFP)

Agência France-Presse