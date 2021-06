MS amplia repasse de vacinas e Pará pode concluir vacinação de adultos até agosto

Durante uma visita ao município de Santarém, no oeste do Pará, o governador Helder Barbalho (MDB) anunciou, na última segunda-feira, 21, que até o final do mês de agosto, espera que toda população com mais de 18 anos seja imunizada. A estimativa tem como base os repasses enviados pelo Ministério da Saúde (MS). Ontem, o estado recebeu mais 217 mil Astrazeneca.

Os imunizantes serão utilizados para dar continuidade à campanha de vacinação contra a covid-19 em todo o Estado. O 34° lote será destinado para aplicação da segunda dose dos que estão no calendário, após três meses da primeira dose.

No último dia 8 de junho, o governador havia anunciado que essa meta seria alcançada no mês de setembro. No entanto, com a campanha de imunização avançando rapidamente em todas regiões do Pará, principalmente nas grandes cidades.

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou ontem, 21, em entrevista ao programa A Voz do Brasil, que o governo federal conseguiu antecipar mais de 16 milhões de doses de vacinas em 2021.

Durante a entrevista, Queiroga confirmou que chega hoje, 22, ao Brasil uma remessa de 1,5 milhão de doses de vacinas produzidas pelo laboratório Janssen. A entrega será feita nesta terça-feira, às 7h, no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

“Com isso, dá pra afirmar que a população brasileira acima de 18 anos – que são aproximadamente 160 milhões – estará vacinada até o final do ano de 2021. Uma esperança para pôr fim à pandemia de covid-19”, disse Queiroga.