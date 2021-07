Muaná recebe mais de 500 livros doados pelo projeto Portal do Conhecimento, da Ioepa

A cidade de Muaná, no arquipélago do Marajó, recebeu nesta semana, do Portal do Conhecimento, projeto da Imprensa Oficial do Estado (Ioepa), mais de 500 livros da campanha “Doe Livros, Doe Conhecimento” para serem distribuídos em quatro escolas e na biblioteca municipal da cidade.

Deivid Negrão, diretor da Fundação de Cultura, Desporto e Turismo da Prefeitura de Muaná, explicou que os livros técnicos, didáticos e de assuntos variados, vão compor o acervo da biblioteca municipal e os livros de ficção e literatura, das escolas municipais. “As escolas já recebem do governo os livros didáticos, sendo assim, os livros que estimulam a leitura entre nossos estudantes são os literários, com vários autores paraenses, inclusive. Queremos agradecer a Ioepa e o Portal do Conhecimento por esse incentivo à nossa cidade”, disse.

Segundo Sandra Batista, coordenadora do Portal do Conhecimento, os livros foram selecionados de acordo com a demanda do município de Muaná, a partir de um cadastro enviado ao projeto Portal do Conhecimento. “Como ainda estamos na pandemia, solicitamos que nos enviassem um ofício, por e-mail, com o preenchimento da ficha de caracterização da biblioteca municipal ou escola, informando também quais tipos de literatura eles necessitavam”, explicou.

Os livros doados foram arrecadados por meio da campanha “Doe Livros, Doe Conhecimento” junto à sociedade civil interessada em doar acervos particulares para o projeto, que também faz a seleção dos municípios interessados em receber os mesmos para compor suas bibliotecas. Os livros passam por processos de seleção, higienização e os que não podem ser utilizados são doados à reciclagem.

Serviço:

Os municípios que tiverem interesse em criar e ampliar seu acervo de livros, nos espaços de leituras, nas comunidades ou nas escolas públicas, podem enviar ofício para o e-mail: portaldoconhecimento@ioe.pa.gov.br.

O telefone do Portal é (91) 4009- 7847. Quem quiser doar ou obter informações sobre a doação de livros deve ligar ou acessar a página do Portal do Conhecimento no Faceboook.

Texto: Ailson Braga (Ascom/Ioepa)

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará