Muda perfil do viajante: viagens corporativas mantêm forte alta em setembro

O perfil do viajante corporativo está em mudança neste ano. Em 2023, ele tem ficado menos tempo nos hotéis e mais tempo com o carro alugado, segundos dos dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), que analisa 11 setores do mercado mensalmente. O levantamento da Abracorp mostra que o faturamento mantém-se em alta. Em setembro, o setor de viagens corporativas faturou R$ 1,264 bilhão, um aumento de 27% em relação ao mesmo mês de 2019. De agosto a setembro, foram faturados R$ 3,616 bilhões, em comparação a R$ 3,339 bilhões no mesmo período do ano passado e R$ 2,992 bilhões no terceiro trimestre de 2019. Setembro foi o sétimo mês seguido que o setor registra faturamento acima de R$ 1 bilhão, fato inédito desde que Abracorp começou acompanhar de forma sistemática os dados do setor. O viajante corporativo aumentou o período de locação de veículos, de seis diárias para oito diárias em setembro último, comparado ao mesmo mês de 2019, devido ao aumento de contrato de mensalistas.



“Essa é uma tendência que vem se apresentado ao longo dos meses, claramente o viajante está optando por locações mais prolongadas e cobrindo pequenas distâncias,” afirma Humberto Machado, diretor executivo da Abracorp. “Com a consolidação do faturamento em razão do aumento das tarifas dos setores analisados, começamos a avaliar o comportamento do número de transações, um ponto crítico do setor. Nossa análise é que, até o final do primeiro trimestre de 2024, vamos atingir as marcas de 2109 em totais de transações”, avalia Machado. Além de hotéis e locação de veículos, outros setores têm se destacado neste ano. Os serviços aéreos, por exemplo, que representam quase 60% do faturamento de todos os setores, faturaram em setembro R$ 818 milhões, frente a R$ 788 milhões em setembro de 2022 e R$ 644 milhões no mesmo mês de 2019. Os serviços rodoviários deram um salto expressivo. Saíram de R$ 943 mil em setembro de 2019 para R$ 2,344 milhões no mesmo mês do ano passado e R$ 3,812 milhões em igual período deste ano. A entidade destaca que o resultado até o momento mostra a plena recuperação em 2023, a retomada forte das viagens e eventos corporativos e uma tendência positiva para os últimos três meses do ano.

REFORMA TRIBUTÁRIA

A mal fadada Reforma tributária, aprovada a toque de caixa e em troca de gordas verbas, pela Câmara dos Deputados com certas celebrações por parte de algumas categorias do Turismo, como a ABIH, Abrape e FBHA, a Reforma Tributária ainda preocupa, com muita razão, muitos segmentos do Turismo, que sempre clamaram pela inclusão das demais atividades do segmento que o compõe no rol de alíquotas diferenciadas previsto no texto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 45/2019. Agora, o relator da Reforma Tributária no Senado Federal, acatou as sugestões do MTur para incorporar a aviação comercial, operadores e agências de viagens ao regime específico de alíquota com base num cálculo diferenciado. Agora acatadas, as sugestões vão ao plenário do Senado Federal e, em caso de aprovação, voltam para a Câmara dos Deputados. Essa novela ainda vai longe. O Trade de Turismo quer um regime com alíquota menor para todos os setores, já que hoje o setor paga 3,65% de tributos federais referentes ao PIS e Cofins, e de 2% a 5% do tributo municipal ISS, que varia de acordo com a cidade. Com a alíquota padrão da reforma estimada em cerca de 25%, em alguns casos as empresas do setor poderiam ver sua carga tributária quadruplicar, o que fica totalmente fora da realidade para a grande maioria.



As maiores entidades do trade turístico brasileiros fizeram de tudo para tentar reverter o atual texto da Reforma Tributária. A Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav Nacional), a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil) e a Associação Brasileira dos Consolidadores de Passagens Aéreas e Serviços de Viagens (Air Tkt) se mobilizaram recentemente para informar aos senadores sobre o prejuízo que o Brasil terá caso o Turismo não seja contemplado com uma alíquota diferenciada. As entidades pediram que o Senado Federal tivesse sensibilidade e entendimento em relação a Reforma Tributária para o Turismo, que clama pela inclusão das demais atividades do segmento que o compõe no rol de alíquotas diferenciadas previsto no texto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 45/2019. A FecomercioSP deu exemplo de uma agência de viagens e turismo. Com os 27% de alíquota cheia, sem redução como em outros setores, o total de impostos pagos poderia chegar a 153%.



Nos últimos meses, foram realizadas diversas reuniões com membros do Poder Legislativo e do Executivo. Em agosto, após articulação do presidente da Embratur, diversos representantes do turismo foram recebidos em audiência no Ministério da Fazenda para debater a reforma tributária. Na ocasião, foi criado um grupo de trabalho que analisou os impactos da reforma tributária no setor e contribuiu nos debates no Senado para a mudança do relatório final da proposta de emenda à Constituição. Esses são os setores que hoje seriam contemplados com alíquota diferenciada: Operações alcançadas por tratado ou convenção internacional; Serviços de saneamento e de concessão de rodovias; Operações de estrutura compartilhada dos serviços de telecomunicações; Serviços de agência de viagem e turismo, como agências e operadoras; Transporte coletivo de passageiros rodoviários intermunicipal e interestadual, ferroviário, hidroviário e aéreo; Serviços de saúde e de educação Alimentos destinados ao consumo humano; Produtos de higiene pessoal e limpeza; Produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura; Insumos agropecuários e aquícolas; Produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional; Dispositivos médicos; Dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência; Bens e serviços relacionados a soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética; Medicamentos; Produtos de cuidados básicos à saúde menstrual.

