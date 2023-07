Mudança de sigla

O prefeito municipal de Belém, Edmilson Rodrigues, deverá voltar ao Partido dos Trabalhadores (PT) para concorrer à reeleição em outubro do próximo ano. Nos bastidores políticos, o que se comenta, é que o prefeito não estaria seguindo as diretrizes do PSOL, seu atual partido, que tem uma linha de esquerda mais radical, daí, a mudança para as origens do atual prefeito que, aliás, havia deixado de ser petista em sua primeira gestão como prefeito de Belém, há quase vinte anos.