Muita animação marca comemoração do Dia do Idoso em Ananindeua

Para celebrar o Dia Internacional e Nacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro, a Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), promoveu uma manhã divertida, cheia de músicas e danças, para o grupo da terceira idade que participa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) das unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). O evento ocorreu nesta quinta-feira, 27, no Parque Seringal, no bairro Coqueiro.

De acordo com a secretária da Semcat, Marisa Lima, o objetivo da programação é contribuir para o envelhecimento ativo e saudável dos idosos, melhorando sua capacidade funcional, sua autonomia e sociabilidade, o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e na prevenção de situação de risco social, assegurando seus direitos individuais e sociais.

“Preparamos uma programação especial para mostrar o quanto é importante sensibilizar a sociedade para o processo de envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar da população idosa. Além de fortalecer os vínculos familiares e comunitários, promover o bem-estar, o autoconhecimento e a diversão ao idoso. Nossas equipes do CRAS, CREAS e ILPI têm trabalhado constantemente na garantia dos direitos das pessoas idosas, cuidando do seu bem estar físico, mental, emocional e social, com atividades que possibilitem sua qualidade de vida como um todo”, ressaltou a secretária da Semcat.



A prática da dança para os idosos promove vários benefícios, sendo aliada no combate ao stress, serve de estímulo e oxigena o cérebro, reforça os músculos e protege as articulações. Além disso, a dança melhora a flexibilidade, o equilíbrio e a postura, promovendo também o convívio social.

Bem humorada e cheia de vitalidade, Benedita Lobato, de 88 anos, esbanjava alegria ao dançar as músicas das décadas de 70 e 80. “Sempre participo das atividades, é muito bom para nós termos esse convívio, esse entrosamento entre os idosos, temos a oportunidade de participar de vários eventos, conhecer pessoas novas e fazer ótimas amizades. Amei essa programação em nossa homenagem”.

Para as amigas de infância, Lindalva Lima, de 66 anos, e Rosa Moraes, de 69 anos, o evento foi uma maravilha. “Estarmos vivendo a melhor idade, com muita alegria e animação, dançamos todas as músicas até queríamos bis”, disse dona Rosa com o sorriso no rosto..

A ação contou com o apoio da Secretaria de Saúde (Sesau), que levou os serviços de aferição de pressão, orientações sobre como melhorar a qualidade de vida e a UTI móvel. Dona Delde Faro, de 71 anos, aproveitou a ocasião para saber como sua saúde estava. “Durante esses dias, a minha pressão tem oscilado bastante, então quando vi os meninos da saúde aqui, aproveitei. Até peguei algumas orientações com eles, o mal é que não posso escutar música, porque meu corpo já tem vida própria e já vai dançando. Amei cada atividade de hoje, porque assim não dá tempo de pensar em doença e nem em bobagem”.

A ação contou com a presença da primeira dama do município e deputada federal eleita, doutora Alessandra Haber. “É muito gratificante ver a felicidade e alegria dos idosos que fazem parte da nossa rede de proteção socioassistencial . Gostaria de parabenizar a toda equipe da Semcat pelo lindo evento. A gestão do prefeito doutor Daniel segue sempre atenta à população em todas as suas faixas etárias, garantindo que os idosos tenham acesso a políticas públicas efetivas. Ações como essa, é uma demonstração de respeito com este público que tanto já fez por Ananindeua”.

Imagens: Ascom/PMA