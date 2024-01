Muitas mulheres se inscrevem nos cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Belém

Nesta segunda-feira, 15, um grande número de candidatas esteve na sede do Banco do Povo para se inscrever nos cursos oferecidos pelo programa de qualificação gratuito Donas de Si, da Prefeitura de Belém. Nesta data ocorreram as inscrições para os cursos de Design de sobrancelhas com embelezamento de cílios, Técnias básicas de maquiagem, Maquiagem para festa, Penteado e Unhas de gel.

Amanhã, na terça-feira, 16, acontecerão as inscrições para Informática Básica e Hardware- montagem e manutenção de computadores. Na quarta-feira, 17, de Técnicas de costura: consertos e ajustes, Aperfeiçoamento em modelagem para uniformes, Preparo de pizzas e Doces e salgados para festas. Na quinta-feira, 18, de Camareira: técnicas de limpeza e arrumação, Recepção de hoteis, operação e procedimentos, Agente de limpeza e conservação e Excel.

Satisfação

“Eu estou super feliz de ter conseguido fazer a minha matrícula e estou ansiosa para começar o curso”, comemorou Maria Isabel Barros, de 48 anos, que mora no bairro do Coqueiro. Ela se inscreveu no curso de Maquiagem para festa. “A gente tem que procurar se qualificar na vida para abrir portas. Eu procurei o curso da área de beleza porque poderei abrir o meu próprio negócio, sem depender de uma empresa. Eu gosto dessa área e tenho muito interesse em aprender”, contou.

As aulas acontecerão nos laboratórios do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), por meio do contrato firmado com a Prefeitura de Belém, através do Banco do Povo.

Marcilene Souza, de 36 anos, que mora no bairro do Paracuri, em Icoaraci, se inscreveu no curso de Unhas de gel para agregar valor ao curso de Manicure e pedicure que ela realizou ano passado também pelo Donas de Si. “Eu vim buscar mais conhecimento, me aprimorar. Unhas de gel é muito procurado no espaço que montei em casa. Estou procurando mais qualidade para oferecer às minhas clientes. A unha de gel custa quase 50% a mais do que o serviço normal, dependendo do modelo da unha, varia de R$ 80 a R$ 150”, afirma. “É maravilhoso o curso do Donas de Si. Estou voltando porque adorei fazer o curso por aqui. Aqui eu aprendi 100% o que pretendia, gostei muito. Eu não tinha condições de pagar um curso desse e essa oportunidade surgiu do céu para mim”, comemora.

Veja os cursos que ainda estão disponíveis, assim como período de aulas:

Informática Básica – aulas de segunda a sexta-feira. Turma 1- de 22/01 a 20/03/2024, das 8 às 12h; Turma 2- de 22/01 a 20/03/2024, das 14 às 18h; Turma 3- de 19/02 a 07/05/2024, das 18h30 às 21h30, idade mínima 14 anos, 25 vagas por turma (total 75), carga-horária 160 horas, todas com inscrição no dia 16/01.

Hardware – Montagem e manutenção de computadores – aulas de segunda a sexta-feira, de 19/02 a 15/03/2024, das 8h às 12h, idade mínima 16 anos, 20 vagas, carga-horária 80 horas, inscrição no dia 16/01.

Técnicas de costura – consertos e ajustes – aulas de segunda a sexta-feira, de 22/01 a 01/02/2024, das 14 às 18h, idade mínima 16 anos, 15 vagas, carga-horária 36 horas, inscrição no dia 17/01.

Aperfeiçoamento em modelagem de uniformes – aulas de segunda a sexta-feira, de 05/02 a 28/02/2024, das 8 às 12h, idade mínima 16 anos, 20 vagas, carga-horária 60 horas, inscrição no dia 17/01.

Preparo de pizzas- aulas de segunda a sexta-feira, de 22/01 a 26/01/2024, das 13h30 às 17h30, idade mínima 14 anos, 15 vagas, carga-horária 20 horas, inscrição no dia 17/01.

Doces e salgados para festas: aulas de segunda a sexta-feira, de 01/02 a 19/02/2024, das 8h30 às 12h30, idade mínima 16 anos, 15 vagas, carga-horária 40 horas, inscrição no dia 17/01.

Camareira: técnicas de limpeza e arrumação – aulas de segunda a sexta-feira, de 01/02 a 19/02/2024, das 13h30 às 17h30, idade mínima 18 anos, 15 vagas, carga-horária 40 horas, inscrição no dia 18/01.

Recepção de hotéis: operação e procedimentos- aulas de segunda a sexta-feira, de 22/01 a 01/02/2024, das 8h30 às 12h30, idade mínima 18 anos, 15 vagas, carga-horária 36 horas, inscrição no dia 18/01.

Agente de limpeza e conservação- aulas de segunda a sexta-feira, de 20/02 a 17/04/2024, das 13h30 às 17h30, idade mínima 16 anos, 25 vagas, carga-horária 160 horas, inscrição no dia 18/01.

Excel- aulas de segunda a sexta-feira. Turma 1- de 19/02 a 08/03/2024, das 8 às 12h; Turma 2- de 21/02 a 12/03/2024, das 14 às 18h, idade mínima 14 anos, 20 vagas em cada turma (total 40 vagas), carga-horária 60 horas, ambas as turmas com inscrição no dia 18/01.

Em todas essas datas, o local e o horário de inscrição são os mesmos: na sede do Banco do Povo, situada na Avenida Nazaré, 669, esquina com a Tv Quintino Boicaiúva, das 8 às 13h. Homens também podem se inscrever.

Os documentos necessários para inscrição são os originais e as cópias do RG, CPF e comprovantes de residência e escolaridade. Alguns cursos exigem escolaridade mínima e conhecimento prédio, como Hardware e Excel, que exigem conhecimento em informática; Aperfeiçoamento em modelagem para uniformes, exige conhecimento em costura ou modelagem; e Camareira exige ensino fundamental completo. Os detalhes sobre cada curso podem ser conferidos no site: bancodopovo.belem.pa.gov.br .

Texto: Enize Vidigal

Fonte: Agência Belém/Foto: Amaralis Marisa/Agência Belém