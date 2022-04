Muitas pessoas aproveitam o fim de semana para se imunizar contra a Covid-19 e Influenza em Belém

A professora aposentada Georgete Gomes Rodrigues, 73, moradora do bairro de São Brás, chegou pouco antes das 10h, e foi a primeira se imunizar e garantir a quarta dose contra a covid-19, no posto de vacinação localizado no Shopping Pátio Belém.

“Cheguei cedo aqui. Saí de uma consulta e vim direto pra tomar a quarta dose. É preciso se imunizar e completar as doses”, contou.

A Prefeitura de Belém, por meio Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), disponibiliza neste sábado 9, das 10h às 19h, sete pontos de vacinação em Belém e no distrito de Mosqueiro para garantir imunização às pessoas que ainda não receberam a vacina contra Influenza ou que ainda não tomaram a primeira ou a segunda dose e não completaram o esquema contra covid-19.

Imunização contra gripe

A 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza foi aberta na última segunda-feira, 4, e neste sábado, a vacina contra a influenza está disponível para idosos a partir de 70.

A aposentada Ana Maria Malato, 81, moradora do bairro do Guamá, foi ao posto de vacinação se imunizar contra a influenza. “É bom tomar a vacina. Todo mundo deve se vacinar”, orientou.

A estudante de enfermagem, Kamila Lissa, 22, tomou a terceira dose contra covid-19 e afirmou que “se vacinar é importante para que essa pandemia acabe logo”. Ela também aconselhou as pessoas a não acreditarem em fake news sobre a vacina. “Tem que tomar a vacina”.

“Tragam as crianças para se vacinarem para que a gente saia desse período de pandemia e volte à vida normal, viver como era antes”, orientou a fisioterapeuta, Eurídice Matos Nogueira, que já recebeu a quarta dose e levou o filho Gabriel Matos Nogueira, 9 anos, para receber a segunda dose da vacina conta a covid-19.

Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém. As pessoas que vão receber a quarta dose, ou seja, que se enquadram nos critérios de alto grau de imunossupressão, devem apresentar, também, uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão, pois serão retidos no ponto de vacinação.

Horário e local de vacinação neste sábado e domingo:

>> Pontos de Vacinação em Mosqueiro ( sábado, 08, e domingo, de 9h às 17h):

1. Mosqueiro. Casa de Endemias de Mosqueiro, rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

>> Pontos de Vacinação nos shoppings (sábado, 08, das 10h às 19h, e domingo, 09, das 12h às 19h):

1. Boulevard, estacionamento G6, avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto;

2. Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

3. IT Center, avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta (domingo, das 8h às 15h);

4. Parque Shopping, hall de entrada, avenida Augusto Montenegro, 4.300, Parque Verde;

5. Shopping João Alfredo, rua Conselheiro João Alfredo n°236, Campina (apenas no sábado, das 9h às 16h);

6. Shopping Pátio Belém, 3º piso, travessa Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa