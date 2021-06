‘Muito bizarro viver sem você’, diz irmã de Paulo Gustavo aos prantos

Juliana Amaral desabafou em suas redes sociais sobre a saudade que sente do humorista, que morreu há pouco mais de um mês

Juliana Amaral, irmã do ator Paulo Gustavo, compartilhou no Instagram uma foto em que aparece chorando para falar sobre a saudade que sente do ator. O humorista, de 42 anos, morreu no dia 4 de maio após passar quase dois meses internado lutando contra as complicações causadas pela covid-19.

“Tá muito bizarro sem você, irmão!”, escreveu ela, emocionada.

No início do mês, Juliana fez uma homenagem ao ator para falar como foram os 30 dias após a morte dele. “Um mês sem o amor da minha vida, sem o meu melhor amigo e melhor irmão que Deus poderia me dar! A saudade dói demais Tatau. Não sei muito o que falar agora, só sei que está muito difícil de aceitar a sua partida, mas Jesus vai me ajudar e você também! Como você sempre dizia, ainda vamos viver juntos em outras vidas. Tenho certeza! Poxa vida. Você é luz irmão, e vai continuar brilhando sempre. Agora no plano espiritual você já deve ter dado um jeito de subir num palco alegrar a todos! Obrigada por tudo irmão! Te amo para sempre! Até logo”, disse.