“Muito orgulho”, afirma Didi após polêmica com filha Lívian Aragão

Na última sexta-feira (15), Renato Aragão, o Didi, usou a sua conta no Instagram e tornou pública a admiração que tem pela filha caçula. Nos últimos dias, Lívian Aragão foi alvo de críticas após compartilhar um trecho de uma palestra feita por ela sobre produtividade.

No vídeo, publicado pela própria Lívian, no dia 5 de dezembro, ela comenta:

– Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas, e outras parecem não sair do lugar? O nome disso é produtividade, é como você dá conta do seu tempo. O Sol nasce para todo mundo. O que a gente faz com essas 24 horas que temos no dia?

No entanto, a fala da atriz e apresentadora circulou em outros perfis, e as críticas surgiram após alguns internautas apontarem que Lívian não estaria levando em consideração privilégios e outras questões sociais em sua fala.

Com a repercussão negativa, a filha de Renato Aragão apagou o vídeo.

Sem mencionar o ocorrido dos últimos dias, o comediante publicou uma foto e disse ter “muito orgulho” dela.

– Filha, tenho muito orgulho da mulher que você é. TE AMO – escreveu.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Redes Sociais