Muitos gols assinalados na rodada do Caixaparah nas categorias de Sênior e Masters

Vinte e quatro gols foram assinalados na segunda rodada do Campeonato de Futebol Sênior e Masters promovido pelo Departamento de Esportes do Caixaparah, competição organizada pelo diretor Carlos Sérgio, com respaldo da diretoria presidida por Alberto Henrique, Aurélio Câmara (vice-presidente) e Fernando Guerreiro (Diretor- Administrativo).

Os resultados foram esses: Masters – Roma 4 x 2 Tiver Plate; Shelsea 2 x 0 Boca Júniors; Red Bull 2 x 1 Paysandu; Barcelona 3 x 0 Cascavel e Spartan 3 x 2 Só Comprade.

Categoria Sênior: Internacional 2 x 2 Manchester e Cascavel 2 x 1 Só Comprade.

TERCEIRA RODADA

A Coordenação de Esportes, na pessoa do diretor Euclides das Dores, divulga amanhã, terça-feira, 06, a programação da terceira rodada dos campeonatos Masters e Sênior que prometem novas emoções proporcionadas pelos jogadores das equipes disputantes que pensam somente nas vitórias. Os árbitros serão conhecidos somente amanhã, através da Coordenação Geral da Arbitragem do Caixaparah.

As equipes estão motivadas em chegar ao título das competições em razão das valiosas premiações que serão oferecidas pela diretoria num acontecimento histórico aos campeões deste ano.

“Estamos incrementando cada vez mais as nossas competições esportivas que fazem parte dos pedidos de apoio dos dirigentes dos clubes e também dos próprios jogadores e este ano, as coisas serão diferentes, sobretudo no aspecto de premiações, sempre objetivando em prol dos associados que merecem todo nosso incentivo”, disse Aurélio Câmara.

