Mulher abandona bebê de 28 dias no bar e é encontrada bebendo em outro bar

Uma mulher abandonou o filho de 28 dias em um bar para beber em outro. O bebê foi encontrado neste domingo (3/10), no Setor de Oficinas, em Brazlândia, pela Polícia Militar.

Ao chegar no local, integrantes do Grupo Tático Operacional do 16º Batalhão (Gtop 36) encontraram o bebê em um carrinho, aparentemente desnutrido.

Ao questionar testemunhas, os militares tiveram a informação de que o recém-nascido foi deixado por uma mulher que estava bebendo no local e ela tinha ido embora havia mais de duas horas. Pouco tempo depois, uma jovem de 22 anos compareceu ao bar e se identificou como sendo a mãe da criança. Ela estava bebendo em outro estabelecimento com a mãe, avó da criança abandonada.

O bebê despertou e foi entregue para a mãe amamentá-lo. Em seguida, todos seguiram para a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), onde a mãe foi presa por abandono de incapaz. O bebê foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar.

Fonte: Metrópoles