Mulher agredida reage e mata ex-companheiro a tesouradas em São Domingos do Capim

São Domingos do Capim/PA – Uma Mulher reagiu e matou o ex-companheiro dela a tesouradas em São Domingos do Capim, no nordeste do Pará. O fato aconteceu no último sábado (14/5), na residência onde a vítima mora.

Segundo informações da Policia Militar, a mulher detalhou que seu ex-companheiro chegou embriagado em sua casa e passou a agredi-la com socos e chutes. Durante os socos dados em sua face ele quebrou três dentes dela.

Ainda segundo a vítima, ela pediu várias vezes para ele parar com as agressões, mas o homem continuava batendo e já tinha quase desfigurado seu rosto e causada outras lesões em seu corpo. Temendo morrer, a mulher diz que conseguiu se livrar um instante do agressor e pegar uma tesoura, que foi a única coisa que viu a sua frente, para se defender.

Com o objeto, ela aplicou vários golpes nele, que não resistiu e morreu no local. A vítima informou que já tinha registrado Boletins de Ocorrência (BO) contra o ex-companheiro, inclusive foi expedida medida protetiva, mas ele não respeitou e voltou a procurá-la e agredi-la.

Ainda segundo a PM, com medo de sofrer represálias da família do ex-companheiro, ela procurou a corporação e se entregou, relatando tudo o que havia ocorrido. A equipe de imediato deu todo apoio e a levou primeiramente para receber atendimento médico. Depois, ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, para as medidas cabíveis.

Fonte: Native News Carajás