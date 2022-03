Mulher ameaça Gusttavo Lima de morte: “Último show”

No último de semana, fãs de Gusttavo Lima se preocuparam com a integridade física do cantor após uma mulher ameaçar matá-lo depois de um show em Palmas, Tocantins. Imagens da mulher exibindo uma arma e fazendo ameaças ao sertanejo viralizaram nas rede sociais.

– Gusttavo Lima, vai ter tiro depois da saída lá [do show]. Nós vai (sic) colar daquele jeito. Vai ser o último show, viu? Vai vendo – disse ela.

Gusttavo Lima foi ameaçado de morte por uma traficante, o vídeo circulou nas principais redes sociais neste final de semana, onde a mulher aparece armada e ameaçando de morte o cantor.https://t.co/QsmrUIIq5b#noticias #últimasnotícias #gusttavolima #ameaça #palmas #tocantins pic.twitter.com/bNHSoLShMO — Goiás Notícia (@goias_noticia) March 21, 2022

De acordo com o jornal local Sou de Palmas, a mulher chama-se Karine, mais conhecida por seu apelido “Banguela”, e seria uma conhecida traficante da região sul da cidade de Palmas.

Gusttavo Lima não chegou a se pronunciar sobre as ameaças. A assessoria de imprensa do artista garantiu que eles tinham ciência do vídeo e que tudo correu bem durante e após o show na cidade.

Fonte: Pleno News