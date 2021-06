Mulher aos 40: a importância de manter corpo e mente saudáveis

Com o passar dos anos o corpo da mulher passa por inúmeras transformações que vão desde a puberdade, com o desenvolvimento das masmas e primeira menstruação, sexualidade, gravidez. Não é diferente quando elas chegam aos 40 anos, pois o físico vai novamente passar por outras transformações devido às mudanças hormonais.

Nessa faixa etária a mulher deve-se redobrar os cuidados com o corpo, pois há uma redução do metabolismo, perda da densidade óssea e perda de massa muscular. Atentar-se também à alimentação, que deve ser menos rica em açúcar e farinha, passar a praticar exercícios físicos e, sobretudo, cuidar de sua saúde mental.

A médica endocrinologista Bruna Manes Laudano, reforça que essa fase requer uma atenção especial para a manutenção da qualidade de vida, visto que a mulher está perto da menopausa. “Com a chegada desse ciclo, a mulher tem uma redução não só da testosterona, mas também do estrogênio e da progesterona”, afirma a especialista, que também acrescenta.

“O estrogênio baixo é o responsável pela maior parte dos sintomas causados pela menopausa, que seriam os fogachos (ondas de calor), ressecamento vaginal e da pele, perda óssea acentuada, afinamento capilar e alterações do sono, principalmente, aquela perda de madrugada. Tudo isso impacta diretamente na qualidade de vida dessa mulher que na verdade ainda é muito jovem”, completou.

O corpo feminino apresenta diversos sinais antes

A forma com que o organismo da mulher passa a queimar calorias também já não é mais a mesma com o avanço da idade, por isso o cuidado com o físico deve aumentar já na casa dos 30 anos, faixa etária o qual a especialista diz que o corpo começa a apresentar sinais. “Conforme os anos se passam e a mulher vai se aproximando do climatério e do período de menopausa, ela vai percebendo cada vez mais uma baixa na sua qualidade de vida, observando o ganho de gordura de uma forma mais fácil, afinamento capilar, o que irá reduzir a auto estima”, disse.

“Ela também pode começar a sentir a redução da libido – que é a falta de desejo sexual -, ter dificuldades de lubrificação vaginal e, com isso, passar a sentir dores durante a relação sexual”, acrescenta.

Modulação hormonal, exercícios físicos e alimentação de qualidade são aliadas

No entanto, é possível equilibrar esses hormônios no organismo feminino e devolvê-la a qualidade de vida? Sim, e as dicas que a médica endocrinologista sugere estão associadas, primeiro, a mudanças no estilo de vida. “É aconselhável que a mulher tenha uma alimentação mais saudável, menos rica em açúcar e farinhas. Isso irá reduzir o impacto do envelhecimento cutâneo e o ganho de gordura. Além disso, é preciso praticar exercícios físicos com regularidade, aliados à modulação hormonal”, finalizou.

Fonte: lifestyle.r7.com