Mulher atropelada por Lima Duarte quer a prisão do ator

Atropelada por Lima Duarte em 1° de março deste ano, Simone Regina, de 37 anos, informou por meio de seus advogados que irá entrar com um pedido de prisão do ator de 93 anos porque ele estava com a CNH vencida na ocasião do acidente. Familiares do artista, por outro lado, apontam que o documento, que venceu em 18 de fevereiro, ainda estava dentro dos 30 dias de prazo de renovação, segundo informações da Folha de S. Paulo.

Advogado de Simone, Ângelo Carbone disse que o pedido de detenção contra o ator será protocolado no Ministério Público entre quinta (4) e sexta-feira (5).

– O ator estava com carteira vencida e ninguém fez nada. Se ele bebeu também, seria o caso de enquadrar em tentativa dolosa, quando há intenção de colocar a pessoa em risco. O procedimento seria levá-lo à delegacia, fazer constar que a CNH estava vencida, fazer exame alcoólico, talvez prender a CNH, perícia, etc – disse Carbone, negando que o procedimento adequado tenha sido realizado.

Monica Maluf, filha do ator, por sua vez, frisa que o documento ainda era legal por estar no período de renovação, e prometeu que o pai se pronunciará sobre o caso em breve por meio de seus advogados.

– O coração da família sangra e nos faz pensar a que ponto de sordidez se pode chegar – completou Monica.

Em nota, a assessoria de Lima disse ao F5 os advogados do artista tomarão “todas as medidas legais cabíveis para defender o ator Lima Duarte das gravíssimas inverdades, calúnias e difamações”.

Além do pedido de prisão, Simone ingressou com uma ação na Justiça na qual pede uma indenização de R$ 1,2 milhão por danos morais contra o artista, embora ela já tenha firmado um acordo com o ator por uma indenização de R$ 30 mil e uma mensalidade de R$ 465 para uma ajuda de custo com o pagamento de aluguel de uma cadeira de rodas e uma cama hospitalar por seis meses.

A defesa da mulher diz que ela se arrependeu do acordo, que não foi protocolado oficialmente, e que “ela estava precisando de dinheiro”. A equipe de Lima Duarte, que não reconhece responsabilidade do artista no acidente, confirmou que houve a tratativa entre as partes e que o acordo foi pago.

