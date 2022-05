Mulher bate em babá e tenta sequestrar criança em parquinho

A moradora de rua que bateu em uma babá e tentou sequestrar uma criança de 1 ano que brincava em um parquinho, na quadra 310 Sul, foi presa no início da noite desta quarta-feira (25/5). Equipes da 1º DP (Asa Sul) identificaram a mulher no Núcleo Bandeirante.

De acordo com informações preliminares, várias crianças se divertiam nos brinquedos sendo vigiadas pelas babás, por volta das 9h desta quarta. Uma moradora de rua entrou no parquinho, retirou uma menina que estava no escorregador e partiu para cima da babá. A cuidadora foi agredida com tapas, socos e unhadas.

A mulher em situação de rua tentou fugir com a criança no colo, mas foi impedida por outras duas babás que estavam no local. Segundo informações da Polícia Civil do DF (PCDF), agentes estão em diligência para localizar e prender a suspeita em flagrante.

Uma das testemunhas que presenciaram o ataque, a babá Vitória Ferreira, de 49 anos, conta já viu a suspeita no local em outras duas oportunidades. “De repente, veio a moça de baixo dos blocos, com uma sacola grande na mão e uma toalha molhada nos braços. Ela entrou, sentou na gangorra”, conta.

Após sentar-se no local, a foragida observou o movimento do parquinho por aproximadamente 10 minutos antes de tentar o sequestro. “Quando eu vi, a babá já estava pedindo socorro, gritando ‘me ajuda’. Ela conseguiu puxar a criança dela e correr”, narra. “É uma moça bem vestida, estava de bota. Ela não parece com uma moradora de rua, como estão dizendo”, finaliza Vitória.

Fonte: Debate com informações do Metrópoles