Mulher condenada por sequestro é presa pela PF dentro de avião no Aeroporto Internacional de Belém

A Polícia Federal prendeu uma sequestradora na manhã de ontem, sábado, 25, no Aeroporto Internacional de Belém. Condenada pelo crime de extorsão mediante sequestro, a pessoa foi abordada ainda dentro da aeronave, logo após a aterrissagem.



Ela veio de Porto Velho, Rondônia, com escala em Manaus. Ao ser abordada, às 11h25, foi informada sobre o mandado definitivo de prisão expedido pela 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca da Capital (TJE/PA). O trânsito em julgado foi em 2021, com a pena de dez anos de prisão em regime inicialmente fechado.



Os autos do processo permanecem com dados indisponíveis, de forma que não se tem no momento detalhes sobre as circunstâncias do crime que levou à condenação. Sabe-se que ela chegou a ficar dois meses presa logo após o crime, para depois responder o processo em liberdade; e que outra participante do sequestro também foi condenada, mas sem informações de se já está presa.



Só neste ano, essa foi a décima terceira prisão feita pelo Núcleo de Polícia Aeroportuária da PF – a quinta no mês de março. A maioria foi de flagrante por tráfico de drogas e de mandados de prisão em aberto, por crimes diversos.



Imagens: Ascom/SRPF