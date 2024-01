Mulher dá à luz dentro de Uber, a caminho do hospital

A pequena Olívia não esperou a chegada de sua mãe, Elba Maria Carvalho, ao hospital para nascer. Ela veio ao mundo ainda dentro do Uber, durante o trajeto até a maternidade, em Belém, no Pará. O responsável por ajudar no parto foi o próprio pai, Aluízio Jr., o primeiro a segurar a bebê.

Em entrevista ao portal G1, eles deram detalhes sobre a experiência. Elba conta que estava em casa com a filha mais velha, Aurora, o esposo e a cunhada. Ela esperou a dilatação já estar avançada para buscar a maternidade, por medo de passar por violência hospitalar, como no primeiro parto que vivenciou.

Pedi pro meu marido olhar minha dilatação em casa e já estava avançada. Chamamos o Uber e entramos. No caminho de casa pro hospital, aconteceu. Eu senti medo de não saber o que estava fazendo. Meu marido me ajudou o tempo inteiro, me ajudando a manter a respiração – relatou Elba.

Aluízio, por sua vez, disse ter sentido uma mistura de adrenalina, medo e orgulho durante a experiência. Segundo ele, a pequena nasceu assim que o carro parou em frente à unidade hospitalar.

– Era a minha filha que estava nascendo. No início, quando senti ela saindo, eu só quis gritar com os maqueiros e mobilizá-los, mas quando ouvi minha esposa dizendo que não dava tempo, só pensei em como deixar minha filha não escorregar das minhas mãos. Foi aterrorizante, e senti tanta adrenalina que só lembro de ter tentado ser o mais sagaz possível! Eu consegui segurá-la com uma aderência providencial. De longe, foi a experiência da que mais me deu orgulho! – narrou.

Olívia e sua mãe tiveram alta nesta terça-feira (9). A bebê nasceu com 39 semanas, tendo 3,160 quilos e 48 centímetros.

– Foi um parto único, fiz o que meu instinto mandou. Foi lindo e de uma força da natureza! – finalizou a mãe.

