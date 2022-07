Mulher de Arlindo Cruz não vê esperança para o sambista

A sambista Babi Cruz, mulher de Arlindo Cruz, fez um desabafo sobre a saúde do marido. Ela confessou que não acredita mais na reversão do quadro clínico do artista, que teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) há cinco anos.

– Não tenho, absolutamente nenhuma esperança! Já tive muita, mas acabou. Agora é outra história, outra realidade. Agora é dar qualidade de vida para ele, cuidar dele, e é isso. Ontem, contei para ele que o Império Serrano será o primeiro a entrar na avenida no carnaval. Ele entende, mas não esboça reação – disse Babi em entrevista ao canal Sambarazzo no YouTube.

De acordo com ela o sambista já passou por 17 cirurgias e, para realizar as intervenções, precisou vender um imóvel. Desde que sofreu o acidente, o sambista precisa do cuidado da equipe médica e da família.

Ainda segundo a mulher de Arlindo, ele ainda consegue entender o que acontece ao seu redor.

– Ele chorou ao ouvir a notícia da morte de Beth Carvalho – revelou.

Babi ainda contou que o músico tem reações quando assiste seu filme favorito.

– Quando colocamos o filme preferido dele, Loucademia de Polícia, ele tem as reações na hora certa, dá um sorriso na hora da piada – contou.

