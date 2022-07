Mulher de Zé Neto, Natália Toscano fala sobre críticas: ‘Não absorvo aquilo que não acrescenta

Em meio a tantas polêmicas relacionadas ao marido, Zé Neto, Natália Toscano garante não se importar com as críticas e os comentários negativos relacionadas ao sertanejo e à família. Ao R7, a influenciadora disse que não absorve esse tipo de mensagens e tenta se cercar apenas de energias positivas.

O cantor, que faz dupla com Cristiano, esteve no olho do furacão recentemente após uma fala sobre a Lei Rouanet durante um show realizado em meados de maio deste ano. O comentário gerou uma série de investigações sobre os cachês pagos com dinheiro público à alguns artistas, nomeada CPI dos sertanejos.

Apesar das críticas relacionadas ao seu nome, Zé Neto preferiu não comentar o assunto e seguiu normalmente com as postagens nas redes sociais. A mulher dele, Natália Toscano, seguiu os mesmos passos.

“Eu não costumo absorver o que não nos acrescenta. Costumo ignorar comentários maldosos e calúnias, sabe? Acho que isso não faz bem para ninguém, nem para gente que tem que ouvir/ler esse tipo de coisa e menos ainda para quem sai falando coisa ruim por aí. Buscamos viver com o máximo de coisas boas que nos rodeia e nos é transmitido”, afirmou.

Durante a entrevista, ela também falou sobre o “malabarismo” que faz para estar presente na maioria dos shows do amado. “Eu amo acompanhar o Zé, acompanho o máximo que posso e sempre que é viável levo as crianças para curtir o show do papai, elas amam. Queria poder acompanhar bem mais, só que tem várias outras coisas que dependem de mim então tenho que me dividir ao máximo para conseguir dá conta de tudo.”

“No fim, sempre damos um jeitinho para tudo, tenho uma rede de apoio incrível que me ajuda muito pra fazer tudo acontecer de verdade, seja em casa com meus pequenos, seja no meu trabalho ou até mesmo acompanhando o Zé”, completou.

A contratação de artistas com dinheiro público virou tema de debate nas redes sociais desde que Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, citou uma tatuagem íntima de Anitta para criticar cantores que recebem recursos da Lei de Incentivo à Cultura, também conhecida como Lei Rouanet. A polêmica passou a envolver outros famosos do universo sertanejo e chegou a Gusttavo Lima, que teve expostos contratos de valores altíssimos com prefeituras para se apresentar em algumas cidades. Entenda, a seguir, detalhes de como começou essa treta e como ela se desenrolou até agora

