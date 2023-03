Mulher dirige por 40 km com corpo preso embaixo do carro

Uma mulher percorreu cerca de 40 quilômetros com um corpo preso embaixo de seu carro nesta terça-feira (7). O caso aconteceu em Luziânia, no estado de Goiás. Foi a própria motorista quem acionou a polícia e o Corpo de Bombeiros para avisar sobre o ocorrido.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Goiás (CBMGO), a motorista dirigia pela BR-040 quando sentiu ter colidido contra algo que estava na rodovia. A condutora então teria parado e acionado a corporação, por telefone. Porém, de acordo com os militares, chovia muito no local e a mulher acabou indo embora antes das viaturas chegarem.

Ao chegar em casa, na cidade de Luziânia, a filha da motorista teria então percebido que havia uma perna embaixo do veículo. Na sequência, a condutora ligou para a polícia e para os bombeiros para informar sobre a ocorrência e relatou que sentiu uma pequena colisão com algum objeto na rodovia.

Para retirar o corpo, militares do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) precisaram desmontar uma parte do carro, um Fiat Idea. Equipes do Instituto Médico Legal (IML) foram ao endereço onde a mulher mora e fizeram exames de corpo de delito, tanto na motorista quanto na passageira que estava no veículo.

Houve ainda um pedido de laudo de embriaguez para a condutora, mas o teste não foi feito por falta de equipamento necessário. Até o início da manhã desta quarta (8), o corpo ainda não tinha sido identificado.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros de Goiás