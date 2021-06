Mulher diz não se incomodar com viagens de Leonardo: ‘Até prefiro’

Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo, usou as redes sociais, na noite desta quarta-feira (16), para tirar algumas dúvidas dos seguidores. Em uma sequência de vídeos, a influenciadora explicou o motivo de o sertanejo não parar em casa e viajar frequentemente sem a companhia dela.

“Leonardo é muito inquieto e a vida inteira ele foi acostumado a viajar por conta dos shows. Ele tem 38 anos de carreira, então, quando ele fica uns dois ou três dias em casa, parece que vai se sentindo sufocado, porque já acostumou a viajar”, disse ela.

Poliana contou que as viagens do cantor ajudam o casal a manter um bom relacionamento. “Eu também me sinto diferente com ele em casa, porque acaba que ele opina em uma coisa que é serviço de mulher. Ele já começa a ver uns defeitinhos no movimento da casa e a observar mais coisas. Por isso, eu até prefiro que ele fique um pouco e depois viaje, porque nós fomos acostumados desta forma”, relatou.

A mãe de Zé Felipe falou ainda que o marido a convidou para acompanhá-lo durante a última viagem, mas ela não conseguiu por motivos profissionais. “Ele me chamou para ir com ele para a fazenda, mas não pude porque tenho trabalho. Ele já deve voltar nesta sexta.”

Por fim, ela disse que respeita essa vontade de Leonardo e que não se incomoda com as viagens constantes dele. “Ele é super ansioso, gosta de viajar e eu tenho mais é que respeitar essa vontade dele. Quando der para eu estar junto, estarei de corpo e alma com o maior carinho. No fim, tudo dá certo”, completou.

