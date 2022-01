Mulher é acusada de matar marido com facada no coração

Na manhã do último sábado (29), uma mulher identificada como Alice Sara, foi presa acusada de matar o próprio marido com um golpe de faca no coração. A vítima Ariel Pereira não resistiu ao ferimento e morreu. O crime aconteceu no município de Barcarena, região nordeste do Pará.

Segundo relatos de testemunhas, a acusada desferiu a faca na vítima durante uma discussão. Ariel chegou a ser socorrido pelos vizinhos e levado para o Hospital Wandick Gutierrez, mas não resistiu devido à gravidade do ferimento. Polícia prendeu Alice e a encaminhou à delegacia da cidade, para realizar os devidos procedimentos.

Fonte: Portal Debate Carajás com informações do Portal Pebão