Mulher é agredida por outra em praça no Icuí-Guajará: veja o vídeo

Os mais velhos sempre disseram – e vão continuar dizendo: não se meta em más companhias que você vai se dar mal. Melhor, portanto, é ficar longe de gente ruim, que nada vai acrescentar ao desenvolvimento de alguém como pessoa ou ente social.

Foi o que aconteceu no último final de semana na praça Carnaúba, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua: uma jovem aparece no vídeo levando uma surra. Nas imagens, gravadas por quem estava no local, ela é agredida por uma dessas “amigas”, que bate nela sem querer parar.

Um homem até tenta interferir, mas é convidado a sair de cena. A turma em volta queria ver o barraco pegar fogo. Resumo da ópera: fuja de quem te machuca. Em todos os sentidos.

Moradores das proximidades da praça pedem para que a polícia intensifique sua presença na área, pois os casos de violência seriam constantes por ali. No local há grande concentração de jovens que se encontram para grande consumo de bebidas alcoólicas.

Veja o vídeo da agressão:

Fonte: Ver-o-fato