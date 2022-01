Mulher é assassinada em crime misterioso em Capitão Poço

Moradores do pequeno e pacato município de Capitão Poço, localizado na região da Rodovia BR-010, a Belém-Brasília, no nordeste do Pará, estão assustados com um bárbaro crime ocorrido na cidade, onde uma mulher foi assassinada da noite de sexta-feira, 14, para ontem, sábado, 15. A vítima se chamava Taciane Miranda e foi morta em casa, no bairro do Coutilândia.

Conforme informações procedentes de Capitão Poço, a polícia foi acionada. Inicialmente, uma guarnição da Polícia Militar foi averiguar a situação e, constatando o crime, acionou a Polícia Civil, a Polícia Técnica e o Instituto Médico Legal, órgão em Castanhal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Até o momento, não há pistas para o que possa ter ocorrido e que redundou na cena de sangue. A Polícia não confirmou se a mulher foi ferida a tiros ou algum objeto cortante ou contundente, o que será esclarecido por meio do laudo a ser expedido pelo Instituto Médico Legal, em Castanhal, para onde o corpo de Taciane foi removido depois de todo o levantamento pericial no local.

Um inquérito já foi instaurado pela Delegacia de Polícia de Capitão Poço para apurar os fatos. Inicialmente, serão ouvidas testemunhas, como familiares, para que possam dizer o que sabem ou sabiam. O corpo da vítima seria liberado para sepultamento neste domingo, 16.

Imagem: Jorge Nascimento/Ronabar