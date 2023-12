Mulher é assassinada no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Grande Belém

A microempresária Neide Helena da Silva Gemaque, paraense, solteira, 27 anos, foi assassinada a bala em situação ainda desconhecida das autoridades na noite deste sábado, 30. O crime se registrou na Passagem Santa Helena, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, município da Zona Metropolitana de Belém.

Neide, como era mais conhecida a empresária, pilotava sua motocicleta branca de placa QEF 7396, quando foi atingida por tiros de arma de fogo. Na área, lógico, impera a lei do silêncio. Ninguém sabe, ninguém viu nem ouviu coisa alguma que possa auxiliar as autoridades policiais da Seccional Urbana da Cidade Nova que solicitaram perícia de local e remoção do corpo para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Belém.

De acordo com as primeiras informações, Neide, que trabalhava com assistência técnica de celular, negócio próprio, tinha passagem pela polícia sob acusação de tráfico de tóxicos, no entanto, nada está claro quando ao fato de que a vítima ainda tivesse algum envolvimento com o crime.

Conforme a polícia, um inquérito policial será instaurado para apurar os fatos, no entanto, nada está descartado. Todas as linhas serão apuradas, a partir da juntada de depoimentos de testemunhas e de familiares da jovem.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar