Mulher é atacada na rua ao sair de academia em Viseu

Uma jovem foi agredida fisicamente por um homem desconhecido ao deixar uma academia, perto da Escola Mariano Antunes, no bairro do Mangueirão, em Viseu, Zona Bragantina, no nordeste do Pará, a 270 quilômetros de Belém.



O fato se passou na última quarta-feira, 28 e a polícia investiga o crime.

Informações procedentes de Viseu dão conta que a jovem caminhava com roupas de exercícios físicos quando o agressor saiu por trás de um caminhão e começou a lhe bater como se estivesse brigando com outro homem.



A vítima recebeu socos no rosto, olhos, tórax e pernas. Foi levada a uma unidade de saúde com hematomas e ferimentos generalizados.

Os motiBoa da agressão são desconhecidos e o criminoso fugiu.