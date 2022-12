Mulher é atacada pelo ex e fica com faca cravada no pescoço

Uma mulher de 43 anos ficou com uma faca cravada no pescoço após sobreviver a uma tentativa de feminicídio em Corumbá, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Christiane dos Santos Genonez, de 43 anos, relatou que o agressor é seu ex-marido, de quem está separada há dois anos.

Christiane recebeu alta após ser atendida no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Além da facada no pescoço, ela sofreu diversos outros ferimentos.

De acordo com a vítima, essa é a terceira vez que o ex-companheiro comete agressão contra ela. O homem, inclusive, chegou a ficar preso no ano 2000 por praticar violência física contra a mulher.

A vítima, que já tem duas medidas protetivas contra o suspeito, registrou boletim de ocorrência contra o agressor.

