Mulher é cruelmente assassinada a terçadadas pelo ex-companheiro, em Oeiras do Pará

A senhora Nicilene Belém Santana teve morte bastante sofrida. Ela foi degolada a golpes de terçado e teve cortes também em outras partes do corpo, fato que se registrou na noite de ontem, domingo, 05, em Nova Oeiras, interior do município de Oeiras do Pará, na região do Marajó. O autor do crime, enquadrado por feminicídio, está preso à disposição da Justiça, na delegacia da cidade. Trata-se de Denilson Gomes dos Santos, ex-companheiro da vítima.

Segundo a polícia apurou junto a testemuhas, o casal foi visto em uma motocicleta de cor preta, ao deixar uma festa no distrito de Nova Oeiras, por volta das 23h. Posteriormente, foi localizado o corpo de Nicilene que, aparentemente, não teve a menor chance de defesa.

Ao ser detido, o suspeito negou a prática do crime, no entanto, ele tinha um terçado em casa com cheiro de sangue.

O crime chocou a comunidade de Nova Oeiras, um local pacato e simples, onde Nicilene era bastante conhecida.

Denilson foi submetido a exame de corpo de delito e deverá ser mandado para a cadeia, por medida de segurança, haja vista que o crime revoltou as pessoas da localidade.

